Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Полузащитник Никола Залевски перешёл из «Интера» в «Аталанту»

Полузащитник Никола Залевски перешёл из «Интера» в «Аталанту»
Комментарии

«Аталанта» официально объявила о переходе 23-летнего полузащитника Николы Залевского из «Интера». В новой команде игрок будет выступать под 59-м номером. Срок контракта и его стоимость не разглашаются.

Хавбек в прошлом сезоне выступал за миланский клуб на правах аренды из «Ромы», а летом «нерадзурри» оформили постоянный переход. В минувшем сезоне в сумме за два клуба Залевски принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

Материалы по теме
«Интер» может заплатить € 50 млн за полузащитника «Ромы» — RMC Sport
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android