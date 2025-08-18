Полузащитник Никола Залевски перешёл из «Интера» в «Аталанту»

«Аталанта» официально объявила о переходе 23-летнего полузащитника Николы Залевского из «Интера». В новой команде игрок будет выступать под 59-м номером. Срок контракта и его стоимость не разглашаются.

Хавбек в прошлом сезоне выступал за миланский клуб на правах аренды из «Ромы», а летом «нерадзурри» оформили постоянный переход. В минувшем сезоне в сумме за два клуба Залевски принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.