Чемпионат России — 2025/2026 по футболу: результаты матчей 5-го тура и турнирная таблица

Сегодня, 18 августа, завершился 5-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших матчей.
16 августа, суббота:
«Балтика» — «Локомотив» — 1:1;
«Спартак» — «Зенит» — 2:2;
«Ахмат» — «Крылья Советов» — 3:1.
17 августа, воскресенье:
«Акрон» — «Оренбург» — 1:2;
«Рубин» — «Ростов» — 1:0;
«Динамо» Москва — ЦСКА — 1:3.
«Краснодар» — «Сочи» — 5:1.
18 августа, понедельник:
«Пари НН» — «Динамо» Махачкала — 2:0.
По итогам 5-го тура первое место в турнирной таблице занимает московский «Локомотив». У железнодорожников 13 набранных очков в пяти встречах. На второй строчке располагается действующий чемпион страны «Краснодар», у которого 13 очков при равном количестве матчей. Московский ЦСКА набрал в пяти стартовых турах 11 очков. Армейцы располагаются на третьей строчке в турнирной таблице.