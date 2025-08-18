Чемпионат России — 2025/2026 по футболу: результаты матчей 5-го тура и турнирная таблица

Сегодня, 18 августа, завершился 5-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших матчей.

16 августа, суббота:

«Балтика» — «Локомотив» — 1:1;

«Спартак» — «Зенит» — 2:2;

«Ахмат» — «Крылья Советов» — 3:1.

17 августа, воскресенье:

«Акрон» — «Оренбург» — 1:2;

«Рубин» — «Ростов» — 1:0;

«Динамо» Москва — ЦСКА — 1:3.

«Краснодар» — «Сочи» — 5:1.

18 августа, понедельник:

«Пари НН» — «Динамо» Махачкала — 2:0.

По итогам 5-го тура первое место в турнирной таблице занимает московский «Локомотив». У железнодорожников 13 набранных очков в пяти встречах. На второй строчке располагается действующий чемпион страны «Краснодар», у которого 13 очков при равном количестве матчей. Московский ЦСКА набрал в пяти стартовых турах 11 очков. Армейцы располагаются на третьей строчке в турнирной таблице.