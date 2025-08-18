Чемпионат России — 2025/2026 по футболу: результаты на 18 августа, календарь, таблица

В понедельник, 18 августа, состоялся один матч 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом игрового дня.

Результаты матчей РПЛ 18 августа:

«Пари НН» — «Динамо» Махачкала — 2:0.

По итогам игрового дня первое место в турнирной таблице занимает московский «Локомотив». У железнодорожников 13 набранных очков в пяти встречах. На второй строчке располагается действующий чемпион страны «Краснодар», у которого 13 очков при равном количестве матчей. Московский ЦСКА набрал в пяти стартовых турах 11 очков. Армейцы располагаются на третьей строчке в турнирной таблице.