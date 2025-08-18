Скидки
Главный тренер «Реала» Алонсо рассказал о роли Мбаппе и Винисиуса

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо ответил на вопрос о задачах игроков клуба – вингера Винисиуса Жуниора и нападающего Килиана Мбаппе.

«Успех зависит от осознанности всех линий. Для форвардов критично не оставаться позади при отборах, но также важно, чтобы при атакующей фазе подключалась и защитная линия. Мы хотим играть как единая команда. Это поможет нам лучше контролировать дистанции как в обороне, так и в атаке. Сегодня особенно важно осознавать это. Думаю, на [клубном] чемпионате мира мы сделали шаг вперёд. Это то, о чём мы постоянно помним и над чем работаем», – приводит слова Алонсо AS.

