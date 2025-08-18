Скидки
Пари НН — Динамо Мх, результат матча 18 августа 2025, счёт 2:0, 5-й тур РПЛ-2025/2026

«Пари НН» победил «Динамо» Махачкала в 5-м туре РПЛ и покинул последнее место в таблице
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались нижегородский «Пари НН» и махачкалинское «Динамо». Команды играли на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Иналом Танашевым (Нальчик). Победу со счётом 2:0 праздновали номинальные хозяева поля.

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
18 августа 2025, понедельник. 20:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
2 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Босельи – 15'     2:0 Олусегун – 41'    

На 15-й минуте счёт в матче открыл форвард «Пари НН» Хуан Босельи. На 36-й минуте защитник махачкалинцев Мохамед Аззи восстановил равенство в счёте ударом из-за пределов штрафной, но гол был отменён после просмотра VAR. Арбитр зафиксировал игру рукой в атаке. На 41-й минуте арендованный у «Краснодара» вингер Олакунле Олусегун удвоил преимущество «Пари НН».

После пяти туров махачкалинское «Динамо» занимает 12-е место в турнирной таблице. У бело-голубых осталось пять очков. «Пари НН» набрал свои первые очки в чемпионате, до этого команда потерпела четыре поражения в четырёх турах. Нижегородцы поднялись на 15-е место в РПЛ.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
