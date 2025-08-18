Скидки
Агаларов: первый тайм матча с «Пари НН» полностью провален

Нападающий махачкалинского «Динамо» Гамид Агаларов прокомментировал выступление своей команды в первом тайме матча 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород».

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
18 августа 2025, понедельник. 20:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
2 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Босельи – 15'     2:0 Олусегун – 41'    

– Поделитесь своими впечатлениями от первого тайма.
– Полностью провален.

– Что не получалось в атаке? Моменты были.
– Концовки, наверное. Какой-то точки или восклицательного знака даже. Сейчас послушаем [тренера] и будем обязательно переламывать.

– Можете прокомментировать эпизод с отменённым голом?
– Не знаю, пусть судьи комментируют, — сказал Агаларов в эфире «Матч ТВ».

В четырёх играх на старте турнира махачкалинское «Динамо» набрало пять очков и располагается на 10-й строчке в турнирной таблице.

