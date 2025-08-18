Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Агаларов: первый тайм матча с «Пари НН» полностью провален

Нападающий махачкалинского «Динамо» Гамид Агаларов прокомментировал выступление своей команды в первом тайме матча 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород».

– Поделитесь своими впечатлениями от первого тайма.

– Полностью провален.

– Что не получалось в атаке? Моменты были.

– Концовки, наверное. Какой-то точки или восклицательного знака даже. Сейчас послушаем [тренера] и будем обязательно переламывать.

– Можете прокомментировать эпизод с отменённым голом?

– Не знаю, пусть судьи комментируют, — сказал Агаларов в эфире «Матч ТВ».

В четырёх играх на старте турнира махачкалинское «Динамо» набрало пять очков и располагается на 10-й строчке в турнирной таблице.