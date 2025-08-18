Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Анчелотти решил не вызывать Винисиуса в сборную Бразилии на ближайшие матчи — Globo

Анчелотти решил не вызывать Винисиуса в сборную Бразилии на ближайшие матчи — Globo
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер национальной команды Бразилии Карло Анчелотти решил не вызывать нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора в сборную на предстоящие матчи южноамериканского отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года. Об этом сообщает Globo.

По информации источника, тренерский штаб намеревается предоставить игроку отдых на встречу с Боливией, после того как в матче с Парагваем (1:0) в июне Винисиус получил вторую жёлтую карточку и был дисквалифицирован на игру с Чили. По мнению Анчелотти, период отдыха до конца сезона будет полезным для футболиста. Сообщается, что окончательный список команды будет опубликован 25 августа.

Отметим, что Винисиус стал автором единственного гола во встрече с Парагваем и тем самым обеспечил сборной Бразилии путёвку на чемпионат мира 2026 года.

Бразильцы примут на своём поле команду Чили 5 сентября, а через пять дней проведут игру на выезде с Боливией.

Материалы по теме
Винисиус: серьёзно отношусь к тому, чтобы быть образцом для подражания
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android