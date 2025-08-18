Анчелотти решил не вызывать Винисиуса в сборную Бразилии на ближайшие матчи — Globo

Главный тренер национальной команды Бразилии Карло Анчелотти решил не вызывать нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора в сборную на предстоящие матчи южноамериканского отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года. Об этом сообщает Globo.

По информации источника, тренерский штаб намеревается предоставить игроку отдых на встречу с Боливией, после того как в матче с Парагваем (1:0) в июне Винисиус получил вторую жёлтую карточку и был дисквалифицирован на игру с Чили. По мнению Анчелотти, период отдыха до конца сезона будет полезным для футболиста. Сообщается, что окончательный список команды будет опубликован 25 августа.

Отметим, что Винисиус стал автором единственного гола во встрече с Парагваем и тем самым обеспечил сборной Бразилии путёвку на чемпионат мира 2026 года.

Бразильцы примут на своём поле команду Чили 5 сентября, а через пять дней проведут игру на выезде с Боливией.