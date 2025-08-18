Результаты матчей Первой лиги — 2025/2026 на 18 августа

Сегодня, 18 августа, состоялся один матч 5-го тура Pari Первой лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей Первой лиги 18 августа:

«Торпедо» (Москва) — «Урал» (Екатеринбург) — 1:0.

На данный момент первое место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2025/2026 занимает воронежский «Факел». У команды 15 набранных очков после пяти игр. Вторую строчку занимает екатеринбургский «Урал», набравший 12 очков. На третьем месте располагается «КАМАЗ», топ-4 замыкает костромской «Спартак» — у данных коллективов по 10 очков. Замыкают таблицу «Родина» (3), «Черноморец» и «Енисей» (по 2).