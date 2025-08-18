Скидки
«Реал» готов предложить за Конате € 20-25 млн, «Ливерпуль» хочет € 50 млн — AS

«Реал» готов предложить за Конате € 20-25 млн, «Ливерпуль» хочет € 50 млн — AS
Центральный защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате может перейти в мадридский «Реал» в конце трансферного окна. Как сообщает AS, «сливочные» не намерены предлагать за футболиста более € 20-25 млн, учитывая маленький срок соглашения француза. «Красные» же хотели бы получить € 50 млн. Напомним, контракт игрока рассчитан до лета 2026 года.

По информации источника, мерсисайдцы опасаются повторения сценария Трента Александер-Арнольда, который перешёл в «Реал» в качестве свободного агента. В «Ливерпуле» не исключают, что «сливочные» сделают предложение о трансфере Конате в последние дни летнего трансферного окна.

26-летний защитник играет за «красных» с лета 2021 года. За этот период Ибраима принял участие в 134 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и четырьмя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

