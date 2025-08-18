Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Первая лига — 2025/2026: результаты матчей 5-го тура и турнирная таблица

Первая лига — 2025/2026: результаты матчей 5-го тура и турнирная таблица
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 18 августа, завершился 5-й тур Лиги Pari сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших матчей.

16 августа, суббота:

«Уфа» — «Родина» — 0:0;
«Сокол» — «Ротор» — 1:1;
«Арсенал» Тула — «Енисей» — 2:2;
«Чайка» — «Шинник» — 1:2.

17 августа, воскресенье:

«Спартак» Кострома — «Челябинск» — 2:1;
«Волга» — «СКА-Хабаровск» — 1:0;
«Нефтехимик» — «КАМАЗ» — 1:3;
«Черноморец» — «Факел» — 0:1.

18 августа, понедельник:

«Торпедо» (Москва) — «Урал» (Екатеринбург) — 1:0.

На данный момент первое место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2025/2026 занимает воронежский «Факел». У команды 15 набранных очков после пяти игр. Вторую строчку занимает екатеринбургский «Урал», набравший 12 очков. На третьем месте располагается «КАМАЗ», топ-4 замыкает костромской «Спартак» — у данных коллективов по 10 очков. Замыкают таблицу «Родина» (3), «Черноморец» и «Енисей» (по 2).

Календарь Первой лиги
Турнирная таблица Первой лиги
Материалы по теме
Видео: игрок «Торпедо» Данилин ударом с углового забил в ворота Селихова из «Урала»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android