Первая лига — 2025/2026: результаты матчей 5-го тура и турнирная таблица

Сегодня, 18 августа, завершился 5-й тур Лиги Pari сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших матчей.

16 августа, суббота:

«Уфа» — «Родина» — 0:0;

«Сокол» — «Ротор» — 1:1;

«Арсенал» Тула — «Енисей» — 2:2;

«Чайка» — «Шинник» — 1:2.

17 августа, воскресенье:

«Спартак» Кострома — «Челябинск» — 2:1;

«Волга» — «СКА-Хабаровск» — 1:0;

«Нефтехимик» — «КАМАЗ» — 1:3;

«Черноморец» — «Факел» — 0:1.

18 августа, понедельник:

«Торпедо» (Москва) — «Урал» (Екатеринбург) — 1:0.

На данный момент первое место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2025/2026 занимает воронежский «Факел». У команды 15 набранных очков после пяти игр. Вторую строчку занимает екатеринбургский «Урал», набравший 12 очков. На третьем месте располагается «КАМАЗ», топ-4 замыкает костромской «Спартак» — у данных коллективов по 10 очков. Замыкают таблицу «Родина» (3), «Черноморец» и «Енисей» (по 2).