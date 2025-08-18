«Спартак» опустился на последнее место в турнирной таблице вторых таймов РПЛ

Московский «Спартак» занимает последнее место по очкам во вторых таймах в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. По результатам 5-го тура РПЛ подопечные Деяна Станковича уступили 15-е место нижегородскому «Пари НН», победившему дома махачкалинское «Динамо» (2:0).

В пяти вторых таймах на старте сезона-2025/2026 красно-белые набрали два очка, забили дважды и пропустили восемь мячей. Нижегородцы также дважды в сезоне завершали вторые половины игр вничью, забив два гола и пропустив семь раз.

Фото: Transfermarkt

Всего у «Спартака» пять набранных очков в пяти матчах. Команда располагается в зоне переходных матчей на 13-й строчке. 14-е и 15-е места занимают «Ростов» и «Пари НН», у которых по три очка. Замыкает турнирную таблицу «Сочи», набравший всего одно очко.