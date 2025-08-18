Скидки
Экс-игрок «Лестер Сити» Джейми Варди хочет перейти в «Селтик» — The Sun

Экс-игрок «Лестер Сити» Джейми Варди хочет перейти в «Селтик» — The Sun
Бывший нападающий «Лестер Сити» и сборной Англии Джейми Варди желает присоединиться к «Селтику». Об этом сообщает The Sun.

На данный момент шотландскую команду возглавляет Брендан Роджерс, который работал с Варди в английском клубе с 2019 по 2023 год. Нападающий хотел бы вновь тренироваться под руководством данного специалиста. Отмечается, что «Вест Хэм Юнайтед», «Брентфорд» и «Рексем» также претендуют на данного нападающего.

Сейчас Варди пребывает без клуба и тренируется индивидуально, в ближайшее время он не планирует завершать игровую карьеру. В прошедшем сезоне Джейми забил 10 голов и отдал четыре результативные передачи в 36 матчах за клуб во всех турнирах.

Официально
«Селтик» объявил о переходе в клуб защитника из «Манчестер Сити»
