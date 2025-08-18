«Сантос» уволил главного тренера после 0:6 от «Васко да Гама»

Бразильский «Сантос» объявил об отставке главного тренера Клебера Хавьера. В воскресенье, 17 августа, команда потерпела разгромное поражение от «Васко да Гама» из Рио-де-Жанейро со счётом 0:6 в домашнем матче 20-го тура чемпионата Бразилии.

«Клуб благодарит специалиста за работу и желает ему успехов в дальнейшей карьере», — говорится в заявлении клуба на официальном сайте.

Отметим, что Хавьер провёл в клубе всего 15 встреч (пять побед, четырех ничьих, шесть поражений).

На данный момент «Сантос» занимает 15-е место в турнирной таблице бразильской Серии А, набрав 21 очко. Команда находится в двух очках от зоны вылета.