Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Сантос» уволил главного тренера после 0:6 от «Васко да Гама»

«Сантос» уволил главного тренера после 0:6 от «Васко да Гама»
Комментарии

Бразильский «Сантос» объявил об отставке главного тренера Клебера Хавьера. В воскресенье, 17 августа, команда потерпела разгромное поражение от «Васко да Гама» из Рио-де-Жанейро со счётом 0:6 в домашнем матче 20-го тура чемпионата Бразилии.

Бразилия — Серия А . 20-й тур
17 августа 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Сантос
Сантус
Окончен
0 : 6
Васко да Гама
Рио-де-Жанейро
0:1 Питон – 18'     0:2 Давид – 52'     0:3 Коутиньо – 54'     0:4 Райан – 60'     0:5 Коутиньо – 62'     0:6 Тше Тше – 68'    

«Клуб благодарит специалиста за работу и желает ему успехов в дальнейшей карьере», — говорится в заявлении клуба на официальном сайте.

Отметим, что Хавьер провёл в клубе всего 15 встреч (пять побед, четырех ничьих, шесть поражений).

На данный момент «Сантос» занимает 15-е место в турнирной таблице бразильской Серии А, набрав 21 очко. Команда находится в двух очках от зоны вылета.

Материалы по теме
«Ты кумир и моё вдохновение». Сын Неймара поддержал отца после 0:6 от «Васко да Гама»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android