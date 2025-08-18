«Сантос» уволил главного тренера после 0:6 от «Васко да Гама»
Бразильский «Сантос» объявил об отставке главного тренера Клебера Хавьера. В воскресенье, 17 августа, команда потерпела разгромное поражение от «Васко да Гама» из Рио-де-Жанейро со счётом 0:6 в домашнем матче 20-го тура чемпионата Бразилии.
Бразилия — Серия А . 20-й тур
17 августа 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Сантос
Сантус
Окончен
0 : 6
Васко да Гама
Рио-де-Жанейро
0:1 Питон – 18' 0:2 Давид – 52' 0:3 Коутиньо – 54' 0:4 Райан – 60' 0:5 Коутиньо – 62' 0:6 Тше Тше – 68'
«Клуб благодарит специалиста за работу и желает ему успехов в дальнейшей карьере», — говорится в заявлении клуба на официальном сайте.
Отметим, что Хавьер провёл в клубе всего 15 встреч (пять побед, четырех ничьих, шесть поражений).
На данный момент «Сантос» занимает 15-е место в турнирной таблице бразильской Серии А, набрав 21 очко. Команда находится в двух очках от зоны вылета.
