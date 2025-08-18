«Зенит» занимает 14-е место в таблице первых таймов РПЛ, хуже только «Оренбург» и «Сочи»

Санкт-петербургский «Зенит» занимает 14-е место по очкам в первых таймах в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. В 5-м туре РПЛ подопечные Сергея Семака сыграли вничью с московским «Спартаком» (2:2). Счёт первого тайма — 2:1 в пользу красно-белых.

В пяти вторых таймах на старте сезона-2025/2026 сине-бело-голубые набрали три очка, забили трижды и пропустили пять мячей. «Зенит» проиграл четыре первых тайма в РПЛ и только в одном одержал победу.

Фото: Transfermarkt

Ниже сине-бело-голубых в турнирной таблице первых таймов РПЛ находятся «Оренбург» и «Сочи». Подопечные Владимира Слишковича набрали три очка, команда Роберта Морено — два.