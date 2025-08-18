Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нападающий Бен Доук перешёл из «Ливерпуля» в «Борнмут»

Нападающий Бен Доук перешёл из «Ливерпуля» в «Борнмут»
Комментарии

Шотландский нападающий Бен Доук перешёл из «Ливерпуля» в «Борнмут». Об этом сообщает официальный сайт «вишен».

Футболист подписал со своим новым клубом трудовой договор, срок которого рассчитан на пять лет.

Доук перешёл в «Ливерпуль» из «Селтика» в 2022 году. За этот период нападающий принял участие в 10 матчах за основную команду мерсисайдцев, в которых не отметился результативными действиями. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 14 млн.

В 1-м туре нынешнего сезона английской Премьер-лиги команда из графства Дорсет уступила «Ливерпулю» (2:4).

Материалы по теме
Официально
«Брентфорд» приобрёл игрока у «Борнмута» за рекордную сумму в своей истории
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android