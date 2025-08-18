Шотландский нападающий Бен Доук перешёл из «Ливерпуля» в «Борнмут». Об этом сообщает официальный сайт «вишен».

Футболист подписал со своим новым клубом трудовой договор, срок которого рассчитан на пять лет.

Доук перешёл в «Ливерпуль» из «Селтика» в 2022 году. За этот период нападающий принял участие в 10 матчах за основную команду мерсисайдцев, в которых не отметился результативными действиями. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 14 млн.

В 1-м туре нынешнего сезона английской Премьер-лиги команда из графства Дорсет уступила «Ливерпулю» (2:4).