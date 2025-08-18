Скидки
«Милан» и «Лидс» близки к заключению сделки по трансферу Окафора за € 20 млн — Романо

Нападающий «Милана» Ноа Окафор близок к переходу в «Лидс», английский клуб направил «россонери» предложение на € 20 млн. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети Х.

По информации источника, игроку предложен контракт до лета 2029 года с опцией продления до 2030-го. Клубы ожидают одобрения со стороны футболиста, после чего сделка может быть закрыта. Отмечается, что на трансфере лично настаивает главный тренер «Лидса» Даниэль Фарке.

25-летний Окафор стал футболистом «Милана» летом 2023 года. Вторую часть минувшего сезона Ноа провёл в аренде в «Наполи». Всего в прошлом сезоне игрок провёл 21 матч во всех турнирах, в которых омтетился одним голом и двумя результативными передачами. Стоимость игрока по версии интернет-портала Transfermarkt составляет € 13 млн.

Официально
Экс-капитан «Милана» Калабрия стал футболистом «Панатинаикоса»
