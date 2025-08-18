Скидки
Сафонов заявил, что адаптировался во Франции после года в «ПСЖ»

Аудио-версия:
Комментарии

Голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов отметил год с момента своего переезда во Францию и рассказал, что уже адаптировался к новой стране.

«Вчера начался регулярный чемпионат, а вместе с тем и наступил ровно год с нашего переезда в Париж! Хочется немного сказать о моих ощущениях после года, который я жил и работал во Франции. На данный момент я могу утверждать, что адаптировался во Франции. Было классно вернуться в Париж после отпуска. Это довольно странные ощущения, потому что здесь мне комфортно и появилось стойкое чувство, что я вернулся домой», — написал Сафонов в телеграм-канале.

Матвей Сафонов перебрался в «ПСЖ» из «Краснодара» летом 2024 года. Сумма трансфера, по данным СМИ, составила € 20 млн. В первый же год в новом клубе россиянин стал чемпионом, обладателем Кубка и Суперкубка Франции, победил с командой в Лиге чемпионов УЕФА и Суперкубке УЕФА.

