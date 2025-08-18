Скидки
Антон Миранчук близок к переходу в «Динамо» за € 2 млн, медосмотр — в ближайшие дни

Комментарии

Полузащитник сборной России и швейцарского «Сьона» Антон Миранчук близок к переходу в московское «Динамо». Как сообщает журналист Иван Карпов в телеграм-канале, переговоры между клубами находятся в продвинутой стадии. Источники «Чемпионата» подтверждают данную информацию.

Сумма трансфера россиянина в московский клуб составит около € 2 млн. В сделку также будут включены бонусы, которые могут скорректировать цену за игрока. Самому футболисту предлагается контракт на два сезона. Медосмотр состоится в ближайшие дни в Москве.

Антон Миранчук перебрался в «Сьон» из московского «Локомотива» в статусе свободного агента в сентябре 2024 года. Всего на его счету два гола и три результативные передачи за клуб в 25 матчах чемпионата Швейцарии.

