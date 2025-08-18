«Мой новый дом!» Модрич поблагодарил болельщиков «Милана» за тёплый приём

Полузащитник «Милана» Лука Модрич поблагодарил болельщиков «россонери» за тёплый приём на «Сан-Сиро». В воскресенье, 17 августа, команда под руководством Массимилиано Аллегри обыграла «Бари» (2:0) в матче 1/32 финала Кубка Италии.

«Мой новый дом! Огромное спасибо всем болельщикам за тёплый приём и ту заботу, которую вы проявили ко мне вчера на «Сан-Сиро». Увидимся в субботу!» – написал Модрич на своей странице в социальных сетях.

39-летний хорват провёл первый официальный матч за «Милан». Футболист вышел на поле на 66-й минуте, заменив Кристиана Пулишича.

Модрич перебрался в итальянский клуб из мадридского «Реала» в летнее трансферное окно. Контракт игрока действует до лета 2026 года с опцией продления на один сезон.