«Не думаю, что он выправит ситуацию в «Спартаке». Новосельцев — о работе Станковича

Бывший защитник «Зенита» Иван Новосельцев оценил шансы главного тренера «Спартака» Деяна Станковича улучшить нынешнее турнирное положение команды.

«После хорошей игры с «Зенитом» нужно посмотреть матчи «Спартака» против соперников среднего уровня, когда там действительно может быть сложно. Это как в прошлом году сыграли с «Уралом» — победили, потом выходят дальше играть — проигрывают. Болельщики также начинают радоваться, а потом требуют у футболистов снять футболки клуба. Сложно постоянно находиться в таком состоянии игрокам, тренеру и болельщикам. Если изменений не будет, то ничего нам ждать не стоит. Я не думаю, что Станкович выправит ситуацию», — сказал Новосельцев в эфире «Матч ТВ».

На данный момент красно-белые располагаются на 13-м месте в турнирной таблице Мир РПЛ.

