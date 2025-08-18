Дортмундская «Боруссия» с минимальным счётом обыграла «Рот-Вайсс Эс» в Кубке Германии

Завершился матч 1/32 финала Кубка Германии по футболу, в котором встречались «Рот-Вайсс Эс» и дортмундская «Боруссия». Победу в игре, проходившей на стадионе «Ан дер Хафенштрассе» в Эссене, одержала команда из Бундеслиги со счётом 1:0.

Единственный гол в матче на 79-й минуте забил нападающий дортмундского клуба Серу Гирасси.

«Рот-Вайсс Эс» выступает в третьей по силе лиге Германии. В двух первых турах нового сезона команда сыграла вничью. «Боруссия» завершила прошлый сезон немецкой Бундеслиги на четвёртом месте. Клуб из Дортмунда набрал 57 очков по итогам 34 туров. Чемпионом страны стала «Бавария».