Эльче — Бетис, результат матча 18 августа 2025, счет 1:1, 1-й тур Ла Лига 2025/2026

«Бетис» упустил победу над «Эльче» в концовке матча 1-го тура Ла Лиги
Завершился матч 1-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Эльче» и «Бетис». Команды играли на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро» в Эльче (Испания). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Виктором Гарсией Вердурой. Команды не выявили победителя, игра закончилась вничью со счётом 1:1.

Испания — Примера . 1-й тур
18 августа 2025, понедельник. 22:00 МСК
Эльче
Эльче
Окончен
1 : 1
Бетис
Севилья
0:1 Руибаль – 21'     1:1 Валера – 81'    

На 21-й минуте нападающий «Бетиса» Айтор Руибаль забил первый гол в матче. На 81-й минуте форвард хозяев Херман Валера сравнял счёт во встрече.

Напомним, «Эльче» вернулся в высший дивизион по итогам минувшего сезона.

Во 2-м туре команда из Севильи примет на своём поле «Алавес» из Витории, а «Эльче» на выезде встретится с мадридским «Атлетико».

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
