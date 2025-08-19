Скидки
Аргентинский «Банфилд» объявил о переходе Рамиро Ди Лусиано в ЦСКА

Аргентинский «Банфилд» объявил о переходе Рамиро Ди Лусиано в ЦСКА
Аргентинский «Банфилд» в социальной сети X объявил о переходе 21-летнего защитника Рамиро Ди Лусиано в московский ЦСКА. Сообщается, что армейцы заплатят за игрока € 1,3 млн плюс € 600 тыс. в качестве бонусов.

Лусиано выступал в составе основной команды «Банфилда» с лета 2024 года. Трудовое соглашение игрока с клубом было рассчитано до конца 2026 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,2 млн.

Ранее директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал «Чемпионату», что аргентинец в ближайшее время должен вылететь в Москву для перехода в стан красно-синих.

