«Без разницы, Москва или Краснодар». Сафонов высказался о возвращении в Россию

Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов поделился эмоциями от возвращения в Россию. Голкипер провёл часть летнего отпуска на родине, а в июне приезжал в страну для участия в товарищеском матче со сборной Нигерии в Москве (1:1).

«Я понял, что чувство дома у меня вызывает само возвращение в страну. Без разницы, Москва это или Краснодар, я знаю, что здесь я всё знаю и мне всё понятно. Это то ощущение, которое мне забылось, и то, чего не хватало», — написал Сафонов в телеграм-канале.

Матвей Сафонов перебрался в «ПСЖ» из «Краснодара» летом 2024 года. Сумма трансфера, по данным СМИ, составила € 20 млн. В первый же год в новом клубе россиянин стал чемпионом, обладателем Кубка и Суперкубка Франции, победил с командой в Лиге чемпионов УЕФА и Суперкубке УЕФА.