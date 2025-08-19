«Без разницы, Москва или Краснодар». Сафонов высказался о возвращении в Россию
Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов поделился эмоциями от возвращения в Россию. Голкипер провёл часть летнего отпуска на родине, а в июне приезжал в страну для участия в товарищеском матче со сборной Нигерии в Москве (1:1).
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
06 июня 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Окончен
1 : 1
Нигерия
1:0 Аджайи – 27' 1:1 Арокодаре – 71'
«Я понял, что чувство дома у меня вызывает само возвращение в страну. Без разницы, Москва это или Краснодар, я знаю, что здесь я всё знаю и мне всё понятно. Это то ощущение, которое мне забылось, и то, чего не хватало», — написал Сафонов в телеграм-канале.
Матвей Сафонов перебрался в «ПСЖ» из «Краснодара» летом 2024 года. Сумма трансфера, по данным СМИ, составила € 20 млн. В первый же год в новом клубе россиянин стал чемпионом, обладателем Кубка и Суперкубка Франции, победил с командой в Лиге чемпионов УЕФА и Суперкубке УЕФА.
