Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Без разницы, Москва или Краснодар». Сафонов высказался о возвращении в Россию

«Без разницы, Москва или Краснодар». Сафонов высказался о возвращении в Россию
Аудио-версия:
Комментарии

Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов поделился эмоциями от возвращения в Россию. Голкипер провёл часть летнего отпуска на родине, а в июне приезжал в страну для участия в товарищеском матче со сборной Нигерии в Москве (1:1).

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
06 июня 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Окончен
1 : 1
Нигерия
1:0 Аджайи – 27'     1:1 Арокодаре – 71'    

«Я понял, что чувство дома у меня вызывает само возвращение в страну. Без разницы, Москва это или Краснодар, я знаю, что здесь я всё знаю и мне всё понятно. Это то ощущение, которое мне забылось, и то, чего не хватало», — написал Сафонов в телеграм-канале.

Матвей Сафонов перебрался в «ПСЖ» из «Краснодара» летом 2024 года. Сумма трансфера, по данным СМИ, составила € 20 млн. В первый же год в новом клубе россиянин стал чемпионом, обладателем Кубка и Суперкубка Франции, победил с командой в Лиге чемпионов УЕФА и Суперкубке УЕФА.

Материалы по теме
Сафонов заявил, что адаптировался во Франции после года в «ПСЖ»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android