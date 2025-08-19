Скидки
Нападающий «Челси» Джексон попал в шорт-лист «Астон Виллы» — Плеттенберг

«Астон Вилла» внесла сенегальского нападающего «Челси» Николаса Джексона в шорт-лист. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в социальной сети Х. Ранее появилась информация, что нападающий сообщил руководству «синих» о желании уйти, одним из заинтересованных в игроке клубов назывался «Ньюкасл».

«Астон Вилла» внесла Николаса Джексона в шорт-лист и внимательно следит за ситуацией вокруг нападающего. Переговоры уже состоялись. Интерес к игроку проявляют сразу несколько клубов. «Бавария» также собирала информацию, но переезд в Мюнхен исключён. 24-летний форвард по-прежнему близок к уходу из «Челси». Теперь в гонку включилась и «Астон Вилла», – написал Плеттенберг.

Нападающий перешёл в «Челси» из «Вильярреала» летом 2023 года. За этот период Джексон принял участие в 81 матче во всех турнирах, в которых он отметился 30 голами и 12 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2033 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

