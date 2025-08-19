Английская Премьер-лига — 2025/2026: результаты матчей 1-го тура и турнирная таблица

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Вчера, 18 августа, завершился 1-й тур английской Премьер-лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших матчей.

15 августа, пятница:

«Ливерпуль» — «Борнмут» — 4:2.

16 августа, суббота:

«Астон Вилла» — «Ньюкасл Юнайтед» — 0:0;

«Тоттенхэм Хотспур» — «Бёрнли» — 3:0;

«Сандерленд» — «Вест Хэм Юнайтед» — 3:0;

«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Фулхэм» — 1:1;

«Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити» — 0:4.

17 августа, воскресенье:

«Ноттингем Форест» — «Брентфорд» — 3:1;

«Челси» — «Кристал Пэлас» — 0:0;

«Манчестер Юнайтед» — «Арсенал» — 0:1.

18 августа, понедельник:

«Лидс Юнайтед» — «Эвертон» — 1:0.

Победы в стартовавшем чемпионате одержали «Манчестер Сити», «Сандерленд», «Тоттенхэм Хотспур», «Ливерпуль», «Ноттингем Форест», «Арсенал», «Лидс Юнайтед» — у этих команд по три очка. По одному очку у следующих команд: «Брайтон энд Хоув Альбион», «Фулхэм», «Астон Вилла», «Челси», «Кристал Пэлас», «Ньюкасл Юнайтед». Не набрали очков «Эвертон», «Манчестер Юнайтед», «Борнмут», «Брентфорд», «Бёрнли», «Вест Хэм Юнайтед», «Вулверхэмптон».

Следующий тур начнётся 22 августа, в этот день сыграют «Вест Хэм Юнайтед» и «Челси».