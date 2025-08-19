Сафонов рассказал о поисках нового дома во Франции на фоне слухов про уход из «ПСЖ»

Голкипер «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов рассказал о поиске нового дома в Париже. Ранее сообщалось, что вратарь может покинуть Францию и перебраться в турецкий «Галатасарай» или английский «Борнмут».

«Осталось найти место, где нашей семье будет комфортно жить, учитывая нашего большого пса. О нём мы, конечно, тоже думаем и хотим, чтобы ему было комфортно. Первую половину года мы жили в доме рядом с тренировочной базой, чтобы я мог быть полностью сконцентрирован на работе и адаптации в команде. Позже мы переехали в сам Париж.

На данный момент я понял, что вариант с апартаментами нам не совсем подходит, а жаль, ведь район города, в котором мы живём сейчас — magnifique (прекрасный с французского. — Прим. «Чемпионата»)! Но будем смотреть другие варианты и искать своё пристанище. В общем, нравится мне Париж и нравится жизнь здесь. Сколько я всего успел посмотреть — и ещё больше впереди», — написал Сафонов в телеграм-канале.

Матвей Сафонов перебрался в «ПСЖ» из «Краснодара» летом 2024 года. Сумма трансфера, по данным СМИ, составила € 20 млн. В первый же год в новом клубе россиянин стал чемпионом, обладателем Кубка и Суперкубка Франции, победил с командой в Лиге чемпионов УЕФА и Суперкубке УЕФА.