«Он усилит любой клуб РПЛ». Ньямси — о слухах про трансфер экс-игрока «Челси» Зума в РПЛ

Французский футболист московского «Локомотива» Жерзино Ньямси прокомментировал слухи о возможном переходе экс-защитника «Челси» и сборной Франции Курта Зума в московское «Динамо». Ранее сообщалось, что бело-голубые изучают возможность подписания 30-летнего игрока.

«Зума в «Динамо»? Он отличный игрок! Для РПЛ будет здорово, если такой большой футболист перейдёт в один из клубов чемпионата. Думаю, он усилит любой топ-клуб РПЛ, потому что он действительно отличный игрок. Буду рад, если он появится здесь», — приводит слова Ньямси Legalbet.

Курт Зума принадлежал «Челси» с января 2014-го по август 2021 года. За это время он успел отправиться на правах аренды в «Сент-Этьен», «Сток Сити» и «Эвертон». Летом 2021-го француз подписал контракт с «Вест Хэмом». Минувший сезон Зума провёл в аренде в клубе «Аль-Оруба» из «Саудовской Аравии», а текущим летом стал свободным агентом.