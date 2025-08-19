Мадридский «Реал» поздравил Карлоса Алькараса с победой на «Мастерсе» в Цинциннати
Мадридский «Реал» поздравил вторую ракетку мира испанского теннисиста Карлоса Алькараса с победой на турнире серии «Мастерс» в Цинциннати (США). В финале соревнований лидер мирового рейтинга итальянец Янник Синнер снялся с матча при счёте 0:5 в первом сете из-за плохого самочувствия.
Цинциннати (м). Финал
18 августа 2025, понедельник. 22:10 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
0 : 2
Rt
|1
|2
|3
|
|
2
Карлос Алькарас
К. Алькарас
«Дорогой Карлос, поздравляем с очередным титулом, на этот раз — в Цинциннати. Желаем удачи в дальнейшем! А Яннику — скорейшего выздоровления», — говорится в сообщении клуба в социальной сети X.
В нынешнем сезоне Алькарас победил на шести турнирах — на «Ролан Гаррос», «пятисотниках» в Лондоне (Великобритания) и Роттердаме (Нидерланды), а также на трёх «Мастерсах» — Монте-Карло (Монако), Рим (Италия) и Цинциннати (США).
