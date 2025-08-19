Скидки
Стало известно, кого «Галатасарай» рассматривает в качестве альтернативы для Эдерсона

«Галатасарай» сделал официальное предложение о трансфере португальского вратаря «Порту» Диогу Кошты на сумму € 20 млн плюс бонусы. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в социальной сети Х.

По информации источника, приоритетом для турецкого клуба по-прежнему остаётся бразильский голкипер Эдерсон. Однако договориться с «Манчестер Сити» пока не удаётся, поэтому «Галатасарай» рассматривает альтернативные варианты. Пока неясно, готов ли к переезду в Турцию сам Кошта.

В минувшем сезоне португалец провёл 43 матча, пропустив 45 мячей. При этом в 19 встречах Диогу сохранил свои ворота в неприкосновенности. Контракт Кошты с «Порту» рассчитан до 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 40 млн.

