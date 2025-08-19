Скидки
Главная Футбол Новости

«Галатасарай» хочет усилиться защитником «Манчестер Сити» Аканджи — Романо

Центральный защитник «Манчестер Сити» Мануэль Аканджи может перейти в «Галатасарай». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

Согласно источнику, турецкий клуб уже контактирует с «горожанами» и с агентом футболиста. Сам игрок на данный момент решения не принял.

Аканджи является воспитанником швейцарского футбола. На взрослом уровне он также выступал за «Винтертур», «Базель» и дортмундскую «Боруссию», а с 2017 года защищает цвета национальной команды Швейцарии. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость Мануэля составляет € 28 млн. Контракт защитника с клубом рассчитан до лета 2027 года.

