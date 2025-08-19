«Переживал, что всё забуду». Матвей Сафонов рассказал об изучении французского языка

Голкипер французского «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов рассказал о своих результатах в изучении французского языка за прошедший год в составе парижан.

«В течение года я много работал над французским языком. Результат мог быть лучше, но мне нравится изучать язык в своём темпе — так, как мне комфортно. Переживал, что забуду всё за время отпуска и поездки в США, однако голова отдохнула, и я почувствовал прогресс вместо регресса», — написал Сафонов в своём телеграм-канале.

26-летний Матвей Сафонов в июне 2024 года перешёл из «Краснодара» во французский «ПСЖ». В составе парижан вратарь провёл 17 матчей во всех турнирах (семь – «на ноль»), пропустив в них 13 голов.

Видео: Сафонов показал, как едет в беспилотном такси в США: