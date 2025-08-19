Скидки
Гришин: «Саутгемптон» — не уровень Сперцяна, ему нужен топовый клуб

Экс-полузащитник ЦСКА и телеэксперт Александр Гришин высказался о возможном переходе атакующего полузащитника «Краснодара» и сборной Армении Эдуарда Сперцяна в клуб английского Чемпионшипа «Саутгемптон».

«Я считаю, что «Саутгемптон» — это не уровень Сперцяна. Ему нужно переходить в топовый клуб. Посмотрите, как он техничен, как исполняет штрафные, словно рукой бросает. Это мастер, и его надо отпускать, поскольку он хочет уехать. Хотя, наверное, в «Краснодаре» будут жалеть о его уходе», — сказал Гришин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Ранее появилась информация о трансферном предложении «Краснодару» со стороны «Саутгемптона» по поводу возможного перехода Эдуарда Сперцяна. В текущем сезоне на счету 25-летнего игрока четыре гола и четыре результативных паса в восьми матчах за «быков» во всех турнирах.

