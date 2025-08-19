Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гурцкая: если «Зенит» хочет издеваться над собой весь этот год, то надо оставить Семака

Гурцкая: если «Зенит» хочет издеваться над собой весь этот год, то надо оставить Семака
Комментарии

Футбольный агент Тимур Гурцкая заявил, что «Зениту» нужно уволить главного тренера клуба Сергея Семака.

«Конечно, надо убирать Семака. Если «Зенит» хочет издеваться над собой ещё весь этот год и не видеть футбола, то надо оставить Семака и футбола не будет», — сказал Гурцкая в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

После пяти туров чемпионата России «Зенит» занимает девятое место в турнирной таблице, записав в свой актив шесть очков. За пять матчей команда одержала одну победу, трижды сыграла вничью и потерпела одно поражение. В следующем туре РПЛ «Зенит» встретится с махачкалинским «Динамо». Матч состоится 23 августа.

Материалы по теме
«Арбитр, мягко говоря, погорячился». Разбор судейства «Спартака» с «Зенитом» и удара Барко
Эксклюзив
«Арбитр, мягко говоря, погорячился». Разбор судейства «Спартака» с «Зенитом» и удара Барко
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android