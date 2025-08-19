Гурцкая: если «Зенит» хочет издеваться над собой весь этот год, то надо оставить Семака

Футбольный агент Тимур Гурцкая заявил, что «Зениту» нужно уволить главного тренера клуба Сергея Семака.
«Конечно, надо убирать Семака. Если «Зенит» хочет издеваться над собой ещё весь этот год и не видеть футбола, то надо оставить Семака и футбола не будет», — сказал Гурцкая в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!».
После пяти туров чемпионата России «Зенит» занимает девятое место в турнирной таблице, записав в свой актив шесть очков. За пять матчей команда одержала одну победу, трижды сыграла вничью и потерпела одно поражение. В следующем туре РПЛ «Зенит» встретится с махачкалинским «Динамо». Матч состоится 23 августа.