Алексей Никитин: «Спартаку» нужен российский футболист, который станет лидером на поле

Аудио-версия:
Комментарии

Экс-защитник «Уфы», «Ротора» и «Химок» Алексей Никитин высказался о текущей ситуации в московском «Спартаке».

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Кассьерра – 15'     1:1 Маркиньос – 18'     2:1 Фернандеш – 38'     2:2 Соболев – 63'    
Удаления: нет / Сантос – 51'

«Спартаку» нужен российский футболист, который станет лидером на поле. Сейчас я такого человека у них не вижу. Среди всех футболистов команды мне нравится Кристофер Мартинс, который никогда не опускается ниже определенного игрового уровня и всегда демонстрирует полную отдачу. От него идут нужные, правильные эмоции. Тем не менее, нужен российский лидер раздевалки, который будет говорить с парнями так, чтобы все понимали. Наверное, Срджан Бабич может говорить по‑русски, но к нему сейчас есть большие вопросы по игре и по самоотдаче», — сказал Никитин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Московский «Спартак» в пяти матчах Мир Российской Премьер-Лиги набрал пять очков и после пяти туров занимает в турнирной таблице 13-е место, находясь в зоне стыковых матчей. В домашней встрече 5-го тура с петербургским «Зенитом» (2:2) красно-белые были впереди со счётом 2:1, имея на одного игрока больше, но упустили победу, позволив сравнять счёт своему бывшему нападающему Александру Соболеву.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026

Видео: Драма «Спартака» с «Зенитом». Провал Карпина. ПЛН #108

