Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Гришин: какой может быть Максименко в сборной России, когда он привозит голы?

Александр Гришин: какой может быть Максименко в сборной России, когда он привозит голы?
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-полузащитник ЦСКА и телеэксперт Александр Гришин критически высказался о расширенном составе сборной России на сентябрьский сбор 2025 года.

«Мне непонятно, зачем нужен такой большой расширенный состав. Карпин видит всех футболистов, все они на виду. Вызывать надо сильнейших. Это даёт им дополнительную мотивацию оставаться сильнейшими. А тут? Взять вратарскую линию. Какой может быть Максименко в сборной, когда он привозит голы? При этом Митрюшкина нет, хотя он хорош на старте сезона», — сказал Гришин в эфире телеканала «Матч ТВ».

18 августа официальный телеграм-канал сборной России опубликовал расширенный состав на предстоящий сбор в количестве пяти вратарей и 34 полевых игроков. Из голкиперов в список были включены Станислав Агкацев («Краснодар»), Виталий Гудиев («Акрон»), Александр Максименко («Спартак»), Матвей Сафонов («ПСЖ») и Евгений Ставер («Рубин»).

Видео: Как сборная России играет при Карпине

Материалы по теме
Кафанов рассказал, сколько вратарей останется в окончательном списке сборной России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android