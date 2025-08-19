Александр Гришин: какой может быть Максименко в сборной России, когда он привозит голы?

Экс-полузащитник ЦСКА и телеэксперт Александр Гришин критически высказался о расширенном составе сборной России на сентябрьский сбор 2025 года.

«Мне непонятно, зачем нужен такой большой расширенный состав. Карпин видит всех футболистов, все они на виду. Вызывать надо сильнейших. Это даёт им дополнительную мотивацию оставаться сильнейшими. А тут? Взять вратарскую линию. Какой может быть Максименко в сборной, когда он привозит голы? При этом Митрюшкина нет, хотя он хорош на старте сезона», — сказал Гришин в эфире телеканала «Матч ТВ».

18 августа официальный телеграм-канал сборной России опубликовал расширенный состав на предстоящий сбор в количестве пяти вратарей и 34 полевых игроков. Из голкиперов в список были включены Станислав Агкацев («Краснодар»), Виталий Гудиев («Акрон»), Александр Максименко («Спартак»), Матвей Сафонов («ПСЖ») и Евгений Ставер («Рубин»).

