Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Надо понимать, где находишься». Радимов раскритиковал Лунёва за вредную привычку

«Надо понимать, где находишься». Радимов раскритиковал Лунёва за вредную привычку
Комментарии

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов высказался о вредной привычке голкипера «Динамо» Андрея Лунёва. В трансляцию матча 5-го тура Мир РПЛ с ЦСКА (1:3) попали кадры, как голкипер, наблюдавший за игрой с трибуны, употребляет жевательный табак.

«Надо понимать, где ты находишься, это спортивное сооружение», — сказал Радимов в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров сообщил, что в клубе рассмотрят эпизод с вратарём команды Андреем Лунёвым и могут применить к нему дисциплинарные меры.

На данный момент «Динамо» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив пять очков.

Материалы по теме
В «Динамо» заявили, что могут применить дисциплинарные меры к Андрею Лунёву
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android