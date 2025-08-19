Скидки
Марадишвили: Дзюба запустил шутку, что ждали усиления, а приехал Марадишвили

Полузащитник «Акрона» Константин Марадишвили рассказал, как его в команде встретил нападающий Артём Дзюба.

— Дзюба в Тольятти встретил как родного?
— Да. Артём знает, как встречать и поддерживать людей. Он очень умный человек и футболист. Дзюба всегда первым придёт на помощь.

— Но и подколет тоже первым?
— Это точно. Когда я только зашёл в раздевалку, Артём запустил шутку: «Я думал, будет усиление, а приехал Марадишвили», ха-ха.

— Чувствуется, что Артём в этой команде больше чем просто нападающий и бомбардир?
— Дзюба — в принципе очень большая фигура в футболе. Человек добился таких высот, о которых каждый мальчишка мечтает. И у нас в команде все рады, что мастер с таким огромным опытом находится вместе с нами. На него всегда можно положиться», — сказал Марадишвили в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Марадишвили перешёл в «Акрон» из «Локомотива» в летнее трансферное окно.

Полное интервью с Константином Марадишвили читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

