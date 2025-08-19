«Это что‑то непонятное». Кузнецов – о ЦСКА на старте сезона РПЛ

Бывший футболист московского ЦСКА Дмитрий Кузнецов высказался об игре команды на старте сезона чемпионата России. В своём последнем матче «армейцы» обыграли «Динамо» со счётом 3:1.

«ЦСКА просто прошёлся по «Динамо». Мне очень понравилась игра «красно‑синих»: команда атакует, прессингует… Это что‑то непонятное. Что случилось, что команда так здорово готова? — сказал Кузнецов в эфире «Матч ТВ».

После пяти туров ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 11 очков. От лидирующего «Локомотива» команда отстаёт на два очка. В следующем туре ЦСКА встретится с «Акроном». Матч состоится 24 августа.