Марадишвили: я изо всех сил старался показывать себя в «Локо», но почти не играл

Опорный полузащитник «Акрона» и экс-игрок «Локомотива» Константин Марадишвили предположил, почему мало играл за железнодорожников под руководством Михаила Галактионова.

«Я изо всех сил старался показывать себя на тренировках и в то время, которое мне давали в матчах. Но, к сожалению, почти не играл. Это решение тренера.

В Нижний уходил за игровой практикой. Я считаю, что амбициозный человек, который любит футбол и хочет играть, не может просто так сидеть на лавочке. Я не из тех людей, кто замыкается в себе или обижается, если что-то не получается. Всегда подхожу, разговариваю, спрашиваю, чего мне не хватает, чтобы прибавить в тех или иных вещах. Даже если мне что-то не нравится, никогда не кидаю якорь», — рассказал Марадишвили в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

25-летний опорный хавбек Константин Марадишвили летом 2025 года покинул «Локомотив», которому его трансфер принадлежал с сентября 2021 года, и в августе 2025 года на правах свободного агента подписал контракт с тольяттинским «Акроном». С января 2024 года по июнь 2025 года футболист выступал на правах аренды за «Пари НН».

