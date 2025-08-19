Радимов назвал лигу, которая подойдёт Сперцяну больше, чем Чемпионшип

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов высказался о возможном переходе полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в «Саутгемптон».

«Думаю, будет очень тяжело. Чемпионшип, мне кажется, сложнее АПЛ. В Чемпионшипе 21 команда против тебя будет рубиться не на жизнь, а на смерть. Особо Сперцян к такому не готов. Это не его история. Точно Чемпионшип сложнее АПЛ, там больше борьбы. Мне кажется, у Сперцяна наверняка должны быть предложения из Ла Лиги, этот чемпионат ему подошёл бы гораздо больше», — сказал Радимов в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

Ранее появилась информация, что Сперцян согласовал условия контракта с зарплатой € 1,9 млн в год с повышением в случае выхода «святых» в английскую Премьер‑лигу.