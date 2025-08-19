«Сочи» может усилиться лидером обороны «Маккаби» Стоичем

Футболный клуб «Сочи» намерен усилить линию обороны и проявляет интерес к сербскому защитнику Неманье Стоичу, выступающему за тель-авивский «Маккаби». По данным Sport5.co.il, клубы уже ведут активные переговоры о переходе.

По информации источника израильтяне готовы рассмотреть продажу защитника после подписания Ибрагима Камара из «Янг Бойз».

27-летний футболист связан контрактом с израильской командой до 2027 года, его трансферная стоимость оценивается в € 2,7 млн. В прошлом сезоне Стоич провёл за «Маккаби» 46 матчей во всех турнирах, где отметился шестью голами и одной результативной передачей.