Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Сочи» может усилиться лидером обороны «Маккаби» Стоичем

«Сочи» может усилиться лидером обороны «Маккаби» Стоичем
Комментарии

Футболный клуб «Сочи» намерен усилить линию обороны и проявляет интерес к сербскому защитнику Неманье Стоичу, выступающему за тель-авивский «Маккаби». По данным Sport5.co.il, клубы уже ведут активные переговоры о переходе.

По информации источника израильтяне готовы рассмотреть продажу защитника после подписания Ибрагима Камара из «Янг Бойз».

27-летний футболист связан контрактом с израильской командой до 2027 года, его трансферная стоимость оценивается в € 2,7 млн. В прошлом сезоне Стоич провёл за «Маккаби» 46 матчей во всех турнирах, где отметился шестью голами и одной результативной передачей.

Материалы по теме
«Маккаби Тель-Авив» переиграл «Хамрун Спартанс» в матче квалификации Лиги Европы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android