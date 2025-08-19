«Забарный — невероятный футболист». Защитник «ПСЖ» Бералдо оценил новичка команды

Центральный защитник «ПСЖ» Лукас Бералдо прокомментировал дебют украинца Ильи Забарного за клуб в матче 1-го тура Лиги 1 против «Нанта» (1:0).

«Он – невероятный футболист. Он очень легко адаптируется, многое даст и поможет нам. В свою очередь мы поможем ему как можно быстрее начать чувствовать себя как дома», — приводит слова Бералдо Le10sport.

Срок действия трудового соглашения Забарного с «Пари Сен-Жермен» рассчитан до лета 2030 года. «ПСЖ» оформил трансфер игрока за € 63 млн. Ещё € 3 млн могут быть получены «Борнмутом» в качестве бонусов.



Статистический портал Sofascore поставил украинцу оценку 7,3 – это четвёртая лучшая оценка в матче с «Нантом» среди игроков обеих команд. WhoScored оценил игру защитника в 6,8 балла – это пятая лучшая оценка среди игроков стартового состава обеих команд.

Сафонов и Забарный провели первую совместную тренировку в «ПСЖ»