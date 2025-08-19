Забарный рассказал, с каким игроком «ПСЖ» он всегда мечтал сыграть

Украинский центральный защитник «Пари Сан-Жермен» Илья Забарный поделился мнением о своём партнёре по команде французе Усмане Дембеле.

«Всегда мечтал играть рядом с Дембелем. Он невероятно техничен, и приятно иметь такого футболиста в своей команде.

Он абсолютно заслуживает «Золотого мяча»: выиграл всё и был самым ярким игроком прошлого сезона», – приводит слова Забарного аккаунт Toyo в соцсети Х.

Ранее известный сайт Goal составил рейтинг главных претендентов на «Золотой мяч». Первое место в этом списке занял нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле, который в прошедшем сезоне забил 35 голов и сделал 16 результативных передач в 53 матчах во всех турнирах.

