Сперцян, Жедсон и Медведев — в сборной 5-го тура РПЛ по версии «Чемпионата»

«Чемпионат» определил символическую сборную 5-го тура РПЛ. Наибольшее представительство в ней у ЦСКА — три футболиста. По одному представителю у «Спартака», «Краснодара», «Ростова», «Рубина», «Балтики», «Оренбурга», «Пари НН» и «Ахмата». Тренером символической сборной мы выбрали Владимира Слишковича («Оренбург»).
Вратарь: Никита Медведев («Пари НН»).
Защитники: Дмитрий Кабутов («Рубин»), Умар Сако («Ростов»), Данила Хотулёв («Оренбург»), Мойзес (ЦСКА).
Полузащитники: Матвей Кисляк (ЦСКА), Жедсон Фернандеш («Спартак»), Эгаш Касинтура («Ахмат»), Эдуард Сперцян («Краснодар»).
Нападающие: Матеус Алвес (ЦСКА), Брайан Хиль («Балтика»).
Главный тренер: Владимир Слишкович («Оренбург»).
