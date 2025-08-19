Сперцян, Жедсон и Медведев — в сборной 5-го тура РПЛ по версии «Чемпионата»

«Чемпионат» определил символическую сборную 5-го тура РПЛ. Наибольшее представительство в ней у ЦСКА — три футболиста. По одному представителю у «Спартака», «Краснодара», «Ростова», «Рубина», «Балтики», «Оренбурга», «Пари НН» и «Ахмата». Тренером символической сборной мы выбрали Владимира Слишковича («Оренбург»).

Вратарь: Никита Медведев («Пари НН»).

Защитники: Дмитрий Кабутов («Рубин»), Умар Сако («Ростов»), Данила Хотулёв («Оренбург»), Мойзес (ЦСКА).

Полузащитники: Матвей Кисляк (ЦСКА), Жедсон Фернандеш («Спартак»), Эгаш Касинтура («Ахмат»), Эдуард Сперцян («Краснодар»).

Нападающие: Матеус Алвес (ЦСКА), Брайан Хиль («Балтика»).

Главный тренер: Владимир Слишкович («Оренбург»).

