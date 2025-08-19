Драма «Спартака» с «Зенитом». Провал Карпина. Перспективы ЦСКА. ПЛН #108

«Чемпионат» представляет 108-й выпуск «Премьер-лиги несправедливости» — подкаста про российский футбол. Сегодня Андрей Панков и Миша Рождественский обсуждают последние события и тенденции в РПЛ.
5-й тур РПЛ — огонь. Заруба «Спартака» и «Зенита», московское дерби «Динамо» с ЦСКА и другие сюжеты. Помимо самих матчей, обсуждаем трансферную путаницу «Спартака», будущее Деяна Станковича и Сергея Семака, сложности Валерия Карпина и потенциальный трансфер Эдуарда Сперцяна в «Саутгемптон». Это и многое другое — в новом выпуске.
Телеграм-канал нашего оператора Серёги
Видео:
• YouTube
• «ВКонтакте»
• Rutube
Аудиоверсия выпуска:
• в Apple Podcasts
• в «Яндекс.Музыке»
• в «Звуке»
• в плеере Podster
Таймкоды:
00:00 — Всем привет!
01:42 — «Зенит» чудом не проиграл «Спартаку». Что делаем с Семаком и Станковичем?
26:51 — «Динамо» провалило дерби с ЦСКА. Какие выводы по Карпину?
43:03 — Сперцян сделал результат «Краснодару». Как там трансфер в Англию?
57:32 — Что ещё было в туре. Драма «Балтики» с «Локо», победа Черчесова, сюжеты в Самаре и Казани