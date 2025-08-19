Вратарь махачкалинского «Динамо» Давид Волк высказался о шансах клуба на чемпионство

Вратарь «Динамо» из Махачкалы Давид Волк ответил на вопрос может ли его команда стать чемпионом в этом сезоне.

— Перед стартом прошлого сезона в контексте шансов «Динамо» на чемпионство вы упомянули пример «Лестера» и сказали, что в футболе бывают самые неожиданные исходы. Сейчас готовы повторить эти слова? Может ли «Динамо» из Махачкалы занять первое место в этом сезоне?

— Да, в этом контексте я приводил пример «Лестера» — клуба, который никто не знал, а он взял и «стрельнул». Конечно, всё возможно и применительно к нам. Мы не выходим на поле отбывать номер. У нас нет мыслей о вылете. Мы хотим побеждать и будем стараться побеждать. А уже в конце сезона посмотрим в турнирную таблицу, — приводит слова Давида Metaratings.

После пяти туров РПЛ «Динамо» из Махачкалы занимает 12-е место, имея в активе пять очков. В Кубке России команда Хасанби Биджиева идёт первой в группе С, также набрав пять баллов.