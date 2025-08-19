Константин Марадишвили рассказал о срыве перехода в «Крылья Советов»

Полузащитник «Акрона» Константин Марадишвили рассказал о том, как сорвался его переход в самарские «Крылья Советов».

«Я не особо понял, что произошло. Видимо, больше заинтересовались другим игроком. Конечно, я расстроился, потому что и к сборам готовился, и на сборах целый месяц провёл. Уже думал, что должен попасть в команду и подписать контракт. А за три дня до чемпионата узнал, что всё отменяется. Мне набрал отец и сказал, что главный тренер рассматривает другого футболиста», — сказал Марадишвили в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, Марадишвили выступает за «Акрон» с 2025 года.

Полное интервью с Константином Марадишвили читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

