Константин Марадишвили рассказал о срыве перехода в «Крылья Советов»

Константин Марадишвили рассказал о срыве перехода в «Крылья Советов»
Полузащитник «Акрона» Константин Марадишвили рассказал о том, как сорвался его переход в самарские «Крылья Советов».

«Я не особо понял, что произошло. Видимо, больше заинтересовались другим игроком. Конечно, я расстроился, потому что и к сборам готовился, и на сборах целый месяц провёл. Уже думал, что должен попасть в команду и подписать контракт. А за три дня до чемпионата узнал, что всё отменяется. Мне набрал отец и сказал, что главный тренер рассматривает другого футболиста», — сказал Марадишвили в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, Марадишвили выступает за «Акрон» с 2025 года.

Полное интервью с Константином Марадишвили читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

