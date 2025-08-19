Скидки
«Спартак» близок к заключению соглашения с защитником «Галатасарая» Куэстой

«Спартак» близок к заключению соглашения с защитником «Галатасарая» Куэстой
Комментарии

Московский «Спартак» ведёт продвинутые переговоры о трансфере защитника «Галатасарая» Карлоса Куэсты и максимально приблизился к заключению личного соглашения с игроком, сообщает популярный журналист Хулиан Капера в соцсети Х.

По сведениям источника, столичный клуб улучшил условия своего предложения Куэсте и близок к согласованию личных условий с колумбийцем, опережая «Васко да Гама». Источник также сообщает, что на данный момент стороны работают над соглашением между клубами об окончательной продаже прав на футболиста.

Напомним, защитник перешёл в «Галатасарай» из «Генка» в феврале 2025 года. Сумма сделки, по данным прессы, составила € 8 млн.

Драма «Спартака» с «Зенитом». Провал Карпина. ПЛН #108

Комментарии
