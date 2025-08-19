Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Килиан Мбаппе отреагировал на заявление Доннаруммы об уходе из «ПСЖ» и ситуацию с вратарём

Килиан Мбаппе отреагировал на заявление Доннаруммы об уходе из «ПСЖ» и ситуацию с вратарём
Комментарии

Звёздный нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе отреагировал на заявление бывшего партнёра по «Пари Сен-Жермен» вратаря Джанлуиджи Доннаруммы об уходе из клуба.

«Это трудные и несправедливые времена. Мне жаль Доннарумму», – приводит слова Килиана Мбаппе Defensa Central.

Напомним, ранее главный тренер парижан Луис Энрике заявил, что решение о выводе Доннаруммы из команды принял лично он, так как ему нужен вратарь с другими характеристиками. Позже итальянец опубликовал пост, в котором сообщил об уходе из команды.

Главным претендентом на вратаря считается английский «Манчестер Сити».

Доннарумма поздравил Синнера с успешным стартом на «РГ»

Материалы по теме
«Нант» — «ПСЖ». Сменщик Доннаруммы убьёт надежды Матвея Сафонова
«Нант» — «ПСЖ». Сменщик Доннаруммы убьёт надежды Матвея Сафонова
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android