Килиан Мбаппе отреагировал на заявление Доннаруммы об уходе из «ПСЖ» и ситуацию с вратарём

Звёздный нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе отреагировал на заявление бывшего партнёра по «Пари Сен-Жермен» вратаря Джанлуиджи Доннаруммы об уходе из клуба.

«Это трудные и несправедливые времена. Мне жаль Доннарумму», – приводит слова Килиана Мбаппе Defensa Central.

Напомним, ранее главный тренер парижан Луис Энрике заявил, что решение о выводе Доннаруммы из команды принял лично он, так как ему нужен вратарь с другими характеристиками. Позже итальянец опубликовал пост, в котором сообщил об уходе из команды.

Главным претендентом на вратаря считается английский «Манчестер Сити».

